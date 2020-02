ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕਲਾ ਹਰ ਕਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦਾ: ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ

ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕਲਾ ਹਰ ਕਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦਾ: ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ Posted On February - 28 - 2020 ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 27 ਫਰਵਰੀ

ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਪੰਜਵੇਂ ‘ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਸਾਹਿਤ ਉਤਸਵ’ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ‘ਚੜ੍ਹਿਆ ਬਸੰਤ’ 11ਵਾਂ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਪਛਾਣੇ ਜਾ ਸਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਚਲੱਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਰੰਗ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਡਾ. ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਕਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਚੜ੍ਹਿਆ ਬਸੰਤ’ ਨੇ ਕਾਵਿਕ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਚਿੰਤਨ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਜਗਤ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਉਘੇ ਕਵੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸੋਢੀ ਨੇ ਨਾਦੁ ਪ੍ਰਗਾਸੁ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋ. ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ ਕਾਂਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਨਿਰਾ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਅਤੇ ਗੁੱਝੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਕਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਲੇਖਕ ਦੇ ਚਿਤਵਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਿਤਰਨ ਤਕ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਇਕ ਸੁਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡੀਨ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰੋ. ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬਹਿਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਇਆ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਫਾਰ ਵੁਮੈਨ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਆਰੰਭ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ਿਵਦੁਲਾਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਸ਼ਮ੍ਹਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਾਦ ਪ੍ਰਗਾਸੁ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਏ ਸਰੋਤਿਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ।

ਚੜ੍ਹਿਆ ਬਸੰਤ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਅਠਾਰਾਂ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਉੁਪ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕਵੀ ਸੁਆਮੀ ਅੰਤਰਨੀਰਵ (ਪਹਾੜੀ) ਐਜ਼ਾਜ ਸੈਫ (ਗੋਜਰੀ), ਸਲੀਮ ਤਾਬਿਸ਼ (ਪੋਠੋਹਾਰੀ) ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਸ਼ ਬਡਸਾਲੀ (ਡੋਗਰੀ) ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਕਰ, ਮਨਜੀਤ ਇੰਦਰਾ, ਵਿਜੇ ਵਿਵੇਕ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਭੁਪਿੰਦਰਪ੍ਰੀਤ, ਮੁਕੇਸ਼ ਆਲਮ, ਸੁਰਜੀਤ ਜੱਜ, ਨੀਤੂ ਅਰੋੜਾ, ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਹਿਰਦੇ, ਅਨੂ ਬਾਲਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ।

ਪ੍ਰੋ. ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਲਾ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁੜ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿਚੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹੋਂਦਮੁਖੀ ਅਤੇ ਤੱਤਮੀਮਾਂਸਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਾਦੁ ਪ੍ਰਗਾਸੁ ਵੱਲੋਂ ਕਲਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਕਲਾ ਕ੍ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੱਕੜ ਕਾਰੀਗਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਰਸ਼ਿਤ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ।

ਮਾਝਾ-ਦੋਆਬਾ

