ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫੜਨ ਗਈ ਪੁਲੀਸ ’ਤੇ ਹਮਲਾ

ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫੜਨ ਗਈ ਪੁਲੀਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ

ਡੇਰਾਬੱਸੀ, 4 ਫਰਵਰੀ

ਇਥੋਂ ਦੇ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਢੇਹਾ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਗਈ ਮੁਬਾਰਿਕਪੁਰ ਪੁਲੀਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਦੋਸਤ ਤੇ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤਾਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਸਿਪਾਹੀ ਸਮੇਤ ਦੋ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਰੇਡ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਤਿੰਨ ਅਣਪਛਾਤੀ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੁਬਾਰਿਕਪੁਰ ਪੁਲੀਸ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਨਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁਬਾਰਿਕਪੁਰ ਪੁਲੀਸ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਨਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਪਾਰਟੀ ਢੇਹਾ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਭਗੌੜੇ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਰੇਡ ਕਰਨ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਦੋਸਤ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਪੁਲੀਸ ਪਾਰਟੀ ਤ’ੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਮਲੇ ’ਚ ਹੌਲਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਿਪਾਹੀ ਸੋਮਪਾਲ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂਂ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਵੀ ਫਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।



