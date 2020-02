ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਆਸ਼ਿਕੀ ਦਾ ਭੂਤ

ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਆਸ਼ਿਕੀ ਦਾ ਭੂਤ Posted On February - 15 - 2020 ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਬਟਾਲਾ, 14 ਫਰਵਰੀ

ਵੈਲਨਟਾਈਨ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਰਾਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪਿਆ ਕਿ ਦੋ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਭਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਛਿੱਤਰ ਪਰੇਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਸਥਾਨਕ ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ ਰੋਡ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਬੀ.ਕੇ. ਗਾਰਡਨ ’ਚੋਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਹਰ ਰਿਕਸ਼ਾ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਨਚਲੇ ਭੂੰਡ ਆਸ਼ਿਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੋਪਿਡ ਰੋਕ ਕੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਅਸ਼ਲੀਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੈਲਨਟਾਈਨ ਡੇਅ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੇ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਮੋਪਿਡ ’ਤੇ ਲਿਫਟ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾ ਸਮਾਂ ਗੁਆਇਆਂ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਧੂਹ ਕੇ ਮੋਪਿਡ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਖ਼ੂਬ ਛਿੱਤਰ ਪਰੇਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ’ਤੇ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਪਰ ਕੰਨ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਨੱਕ ਨਾਲ ਲਕੀਰਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਪਿੱਛੋਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਕਤ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੰਨੀ ਵਾਸੀ ਬੱਖੇਵਾਲ ਵਜੋਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।

