‘ਮੀਰਾਂ ਜਾਗ ਪਈ’ ਅਤੇ ‘ਭੀਮ ਮਹਾਨ’ ਨਾਟਕ ਖੇਡੇ Posted On February - 24 - 2020 ਨਿਰੰਜਣ ਬੋਹਾ

ਬੋਹਾ, 23 ਫਰਵਰੀ

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਰਵਿਦਾਸ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪਿੰਡ ਆਲਮਪੁਰ ਮੰਦਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ 643ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਾਰਪਿਤ ਤਿੰਨ-ਰੋਜ਼ਾ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੋਢੀ ਰਾਣਾ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨਾ ਹੇਠ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਲਾ ਕੇਂਦਰ ਲਾਧੜਾ ਵੱਲੋਂ ‘ਮੀਰਾਂ ਜਾਗ ਪਈ’ ਅਤੇ ‘ਭੀਮ ਮਹਾਨ’ ਆਦਿ ਨਾਟਕਾਂ ਅਤੇ ਕੋਰਿਓਗ੍ਰਾਫੀਆਂ ਦਾ ਸਫਲ ਮੰਚਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਟਕਾਂ ਰਾਹੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਵਿਤਕਰੇ ਬਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਚੋਟ ਮਾਰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਡਟਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਮਾਲਵਾ ਲੰਗਰ ਕਮੇਟੀ (ਬਾਰਾਨਸੀ) ਦੇ ਚੈਅਰਮੈਨ ਲਾਲ ਚੰਦ ਮਲੋਟ ਅਤੇ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਮੰਚ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਚਾਂਦਪੁਰਾ, ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਰਪੰਚ ਤਲਵਾੜੀ, ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾੜਾ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੱਤਾ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲਾਲ ਚੰਦ ਮਲੋਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਲਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਵ: ਮਰਹੂਮ ਮਾ. ਮੱਖਣ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਅਤੇ ਕਲਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਹਿ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਏ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਖੂਬ ਸਲਾਹਿਆ ਗਿਆ। ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਮੌਕੇ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਦੋ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਬੀਬਾ ਮਨਦੀਪ ਮਨੀ ਮਾਲਵਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਗੁਰਮੇਲ ਬੋਹਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗੀਤਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਰੰਗ ਬੰਨ੍ਹਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਫਲਤਾ ਵਿਚ ਸੰਚਾਲਕ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜਨਾਗਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪੇਂਟਰ, ਲਾਲੀ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਮੂ ਸਿੰਘ, ਸੋਨੀ ਸਿੰਘ, ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ।

