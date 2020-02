ਮਿਸਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਸਨੀ ਮੁਬਾਰਕ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ

ਮਿਸਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਸਨੀ ਮੁਬਾਰਕ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ Posted On February - 26 - 2020 ਕਾਹਿਰਾ: ਮਿਸਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਸਨੀ ਮੁਬਾਰਕ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ 91 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਵੀ ਨੇ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁਬਾਰਕ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤਕ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਚਿਹਰਾ-ਮੋਹਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੁਬਾਰਕ ਨੂੰ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਕਾਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤਹਿਰੀਰ ਚੌਕ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 18 ਦਿਨ ਚੱਲੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਦਬਾਅ ਕਰ ਕੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਵੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਬਾਰਕ ਨੇ ਕਾਹਿਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਖੀ ਸਾਹ ਲਏ। ਸਾਬਕਾ ਸਦਰ ਨੂੰ ਉਥੇ ਇਕ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। -ਏਪੀ

