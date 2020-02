ਮਿਨੀ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ

ਮਿਨੀ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ Posted On February - 26 - 2020 ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 25 ਫਰਵਰੀ

ਮਿਨੀ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਛੇਵੇਂ ਦਿਨ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੱਤਵੇਂ ਦਿਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਥਾਨਕ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਅੱਜ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ ਚੋਗਾਵਾਂ, ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ, ਧਰਮੀ ਫੌਜੀ, ਅੰਗਹੀਣ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਅ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਥਾਂ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਤਿਮਾਹੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਾ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ 7500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਨੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਜੋ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਨਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਪਾਸਿੰਗ ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਫੀਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਸਿੰਗ ਫੀਸ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਪਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਦਿਨ ਦੀ ਭੁਖ ਹੜਤਾਲ ਮਗਰੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ 29 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਲੇ ਦੀਆਂ ਲਗਪਗ 500 ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਸਮੁਚੀ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਬਸ ਅਤੇ ਅਪਰੇਟਰ ਵਜੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਝੰਜੋਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬੱਸ ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਮਰਨ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਧਰਨੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ , ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜਲੰਧਰ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਝੰਜੋਟੀ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

