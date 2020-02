ਮਾੜੀ ਕਣਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸੰਦੋਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ Posted On February - 13 - 2020 ਜਗਤਾਰ ਅਣਜਾਣ

ਮੌੜ ਮੰਡੀ, 12 ਫਰਵਰੀ

ਪਿੰਡ ਸੰਦੋਹਾ ਅੰਦਰ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋੜਬੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਸੰਦੋਹਾ ’ਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਮਿਆਰ ਦੀ ਕਣਕ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਖਾਣ ਯੋਗ ਕਣਕ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਭੜਕੇ ਸੰਦੋਹਾ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਭਰਵੀਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਜੈਲਾ ਸਿੰਘ, ਸੁਦਾਗਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲਾਕ ਮੌੜ ਅੰਦਰ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਲਾਕ ਮੌੜ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਅਫਸਰ ਤ੍ਰਿਲੋਕ ਰਾਏ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਹੋਈ ਕਣਕ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਬ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਦਰਜਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਵਾਲੀ ਦਰਖਾਸਤ ਰਾਹੀਂ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉੱਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੈਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਯੋਗ ਕਣਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਕਣਕ ਮਿਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਡਿੱਪੂਆਂ ’ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਨੇੜੇ ਨਹਿਰੀ ਕੋਠੀ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਮਾਲੂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੜੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਕਣਕ ਬਦਲ ਦਿਆਂਗੇ: ਬਲਾਕ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਬਲਾਕ ਮੌੜ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਤ੍ਰਿਲੋਕ ਰਾਏ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਸੰਦੋਹਾ ਦੇ ਡਿੱਪੂਆਂ ’ਤੇ ਗਈ ਕਣਕ ਬਦਲਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕਣਕ ਮਿਕਸ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਗੋਦਾਮ ’ਚ 30 ਕਿਲੋ ਵਾਲੇ ਗੱਟੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਡਿੱਪੂਆਂ ’ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ: ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੰਦੋਹਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ’ਚ ਮਾੜੀ ਕਣਕ ਵੰਡਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ’ਚ ਨਹੀਂ ਪਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਦਰਖਾਸਤ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮਾਲਵਾ Comments Off on ਮਾੜੀ ਕਣਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸੰਦੋਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ

Both comments and pings are currently closed.