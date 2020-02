ਮਾਹਿਲਪੁਰ ਤੇ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਫਾਈਨਲ ’ਚ

ਮਾਹਿਲਪੁਰ ਤੇ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਫਾਈਨਲ ’ਚ Posted On February - 26 - 2020 ਜੇ.ਬੀ.ਸੇਖੋਂ

ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ, 25 ਫਰਵਰੀ

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਮਾਹਿਲਪੁਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਬੰਗਾ ਨੂੰ 1-0 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ 19ਵੇਂ ਓਲੰਪੀਅਨ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਯਾਦਗਾਰੀ ਫੁਟਬਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਬਣਾ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਾਲਜ ਵਰਗ ਦੇ ਖ਼ਿਤਾਬ ਲਈ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਭਿੜੇਗੀ। ਮਾਹਿਲਪੁਰ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇਕਲੌਤਾ ਗੋਲ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 22ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਗ਼ਿਆ।

ਕਲੱਬ ਵਰਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਓਲੰਪੀਅਨ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਫੁਟਬਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਤੇ ਯੰਗ ਫੁਟਬਾਲ ਕਲੱਬ ਮਾਹਿਲਪੁਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ 1-1 ਗੋਲ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਰਹੀਆਂ। ਮਾਹਿਲਪੁਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੈਚ ਦੇ 8ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੀਡ ਦਿਵਾਈ, ਜਦੋਂਕਿ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 78ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਗੋਲ ਦਾਗ਼ਿਆ। ਮੈਚ ਡਰਾਅ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਪੈਨਲਟੀ ਸ਼ੂਟਆਊਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਲਪੁਰ ਨੇ 6-5 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਕਲੱਬ ਵਰਗ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜੇਸੀਟੀ ਅਕੈਡਮੀ ਫਗਵਾੜਾ ਨੂੰ 4-0 ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (7ਵੇਂ ਮਿੰਟ) ਅਤੇ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ (31ਵੇਂ ਮਿੰਟ) ਦੇ ਗੋਲਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ 2-0 ਦੀ ਲੀਡ ਲੈ ਲਈ। ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਲੀਡ ਤਿੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 40ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਚੌਥਾ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੈਚ 4-0 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਯੰਗ ਫੁਟਬਾਲ ਕਲੱਬ ਮਾਹਿਲਪੁਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਕਲੱਬ ਵਰਗ, ਜਦਕਿ ਧਮਾਈ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਪੱਦੀ ਸੂਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਪਿੰਡ ਵਰਗ ਦੇ ਖ਼ਿਤਾਬ ਲਈ ਭਿੜਨਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਡਾ. ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਅਤੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਹੈਪੀ, ਬਲਬੀਰ ਬੈਂਸ, ਯੋਗਰਾਜ ਗੰਭੀਰ, ਫੀਫਾ ਰੈਫਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨਜੀਤ ਪਨਾਮ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੈਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਅਤੇ ਰੈਫਰੀ ਪਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

