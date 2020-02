ਮਾਤਾ ਕੁਸ਼ੱਲਿਆ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ 33ਵੇਂ ਦੰਦ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦਾ ਆਗਾਜ਼

ਮਾਤਾ ਕੁਸ਼ੱਲਿਆ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ 33ਵੇਂ ਦੰਦ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ Posted On February - 2 - 2020 ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ

ਪਟਿਆਲਾ, 1 ਫਰਵਰੀ

1 ਤੋਂ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਸਬੰਧੀ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ 33ਵੇਂ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਾਤਾ ਕੁਸ਼ੱਲਿਆ ਹਸਪਤਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੰਦ ਸਿਹਤ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਕੈਂਪ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਹਰੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੌਰਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 9 ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਚੈਕਅਪ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮਾਤਾ ਕੁਸ਼ੱਲਿਆ ਹਸਪਤਾਲ, ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਨਾਭਾ, ਸਮਾਣਾ, ਸੀਐਚਸੀ ਮਾਡਲਟਾਊਨ, ਤਿ੍ਪੜੀ, ਭਾਦਸੋਂ, ਘਨੌਰ ਅਤੇ ਅਜਨੌਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 155 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਸੈੱਟ ਮੁਫ਼ਤ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਕੈਂਪ ਅੱਜ

ਪਾਤੜਾਂ: ਸਾਂਝ ਗਲੋਬਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਬੱਡੀ ਕੋਚ ਸਵਰਗੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੁਨਾਗਰਾ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਪਿਆਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਗੜ੍ਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਂਪ ਰਮਨ ਆਈਲੈਟਸ ਅਕੈਡਮੀ ਨਰਵਾਣਾ ਰੋਡ ਪਾਤੜਾਂ ’ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂਚ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਅਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਸਿਰ ਅਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ, ਡਾ. ਪ੍ਰੀਤੀ ਜਿੰਦਲ ਬੇ-ਔਲਾਦ ਜੋੜਿਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਸਬੰਧੀ ਤੇ ਡਾ. ਸੁਨੀਲ ਸਾਂਪਲੇ ਦਿਲ ਅਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। -ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

