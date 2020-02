ਮਹਿੰਗੀ ਬੋਤਲਾਂ ’ਚ ਸਸਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼

ਮਹਿੰਗੀ ਬੋਤਲਾਂ ’ਚ ਸਸਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ Posted On February - 15 - 2020 ਗਗਨਦੀਪ ਅਰੋੜਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 14 ਫਰਵਰੀ

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਸਕੌਚ ਵਰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਬਰਾਂਡ ਦੀ ਬੋਤਲ ’ਚ ਸਸਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਭਰ ਕੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਗਰੋਹ ਦਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਸਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 50 ਪੇਟੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਲ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਥਾਣਾ ਜੋਧਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਚਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸਣੇ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਇਸ ਗਰੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਡੀਐੱਸਪੀ ਗੁਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਖੰਡੂਰ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਘਰ ’ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡੋਡਾ ਜੰਮੂ ਵਾਸੀ ਅੰਕੁਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਸਦੌਲੀ (ਯੂਪੀ) ਵਾਸੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 50 ਪੇਟੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਮਹਿੰਗੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਸੀ। ਪੁੱਛਗਿਛ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਥੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਤਲ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਸਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਬੋਤਲ ਦੇ ਉਪਰ ਸੀਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਮਹਿੰਗੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 15 ਸੌ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 1600 ਖਾਲੀ ਮਹਿੰਗੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿਛ ’ਚ ਇਹੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਘਰ ’ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਖੰਡੂਰ ਵਾਸੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਮਿਤ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਵਾਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ’ਚ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਜਾਜ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਖੰਡੂਰ ’ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ’ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਪਾਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਜਾਜ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਮਿਲਣੀ ਕਰ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਜਲਦੀ ਐੈਫ਼.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਲੁਧਿਆਣਾ

