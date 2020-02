ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾਵਾਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸੋਨ ਤਗ਼ਮੇ ਜਿੱਤੇ Posted On February - 21 - 2020 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਫਰਵਰੀ

ਦਿਵਿਆ ਕਾਕਰਾਨ, ਸਰਿਤਾ ਮੋਰ ਅਤੇ ਪਿੰਕ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਜ਼ਨ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਏਸ਼ਿਆਈ ਕੁਸ਼ਤੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ’ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ’ਚ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਇਆ।

ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਫਾਈਨਲ ’ਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦਿਵਿਆ ਕਾਕਰਾਨ ਨੇ (68 ਕਿੱਲੋ ਵਰਗ), ਪਿੰਕੀ ਨੇ (55 ਕਿੱਲੋ ਵਰਗ) ਅਤੇ ਸਰਿਤਾ ਨੇ (59 ਕਿੱਲੋ ਵਰਗ) ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। ਨਿਰਮਲਾ ਦੇਵੀ ਨੂੰ 50 ਕਿੱਲੋ ਵਰਗ ’ਚ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਤਗ਼ਮੇ ਨਾਲ ਸੰਤੋਖ ਕਰਨ ਪਿਆ ਜਦਕਿ ਸਿਰਫ ਕਿਰਨ (76 ਕਿੱਲੋ ਵਰਗ) ਹੀ ਇਕਲੌਤੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਰਹੀ ਜੋ ਤਗ਼ਮਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।

ਦਿਵਿਆ ਕਾਕਰਾਨ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਏਸ਼ਿਆਈ ਕੁਸ਼ਤੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ’ਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਦੂਜੀ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਣ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰ ਕੇ ਜਿੱਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਜੂਨੀਅਰ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਨਰੂਹਾ ਮਾਤਸੁਯੂਕੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਕੇ.ਡੀ. ਜਾਧਵ ਇੰਡੋਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ’ਚ ਦਿਵਿਆ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 68 ਕਿੱਲੋ ਵਰਗ ’ਚ ਆਪਣੇ ਚਾਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿੱਤੇ। ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਮੈਚ ਰਾਊਂਡ ਰੌਬਿਨ ਰੂਪ ’ਚ ਖੇਡੇ ਗਏ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਏਸ਼ਿਆਈ ਕੁਸ਼ਤੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ’ਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਣੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ 2018 ’ਚ ਕਿਰਗਿਜ਼ਸਤਾਨ ਦੇ ਬਿਸ਼ਕੇਕ ’ਚ 68 ਕਿੱਲੋ ਵਰਗ ’ਚ ਖ਼ਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਰਮਲਾ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਤਗ਼ਮੇ ਨਾਲ ਸੰਤੋਖ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਨਿਰਮਲਾ ਨੂੰ 50 ਕਿੱਲੋ ਵਰਗ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ’ਚ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਮਿਹੋ ਇਗਰਿਸ਼ੀ ਤੋਂ ਕਰੀਬੀ ਮੁਕਾਬਲੇ 2-3 ਨਾਲ ਹਾਰ ਨਸੀਬ ਹੋਈ। ਭਾਰਤੀ ਪਹਿਵਾਨ ਸਰਿਤਾ ਮੋਰ ਨੇ 59 ਕਿੱਲੋ ਵਰਗ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ’ਚ ਮੰਗੋਲੀਆ ਦੀ ਬਾਤਸੇਤੇਗ ਅਟਲਾਂਟਸੇਤਸੇਗ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਜ਼ਾਕਸਤਾਨ ਦੀ ਮਦੀਨਾ ਬਾਕਬੇਰਜੇਨੋਵਾ ਅਤੇ ਕਿਰਗਿਜ਼ਸਤਾਨ ਦੀ ਨਾਜਿਰਾ ਮਾਰਸਬੇਕਿਜੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਿੱਤੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਉਸਨੇ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਯੂਮੀ ਕੋਨ ਨੂੰ 10-3 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ’ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ

ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਪਿੰਕੀ ਵੀ ਫਾਈਨਲ ’ਚ ਮੰਗੋਲੀਆ ਦੀ ਝੁਲਗੁਨ ਬੋਲੋਰਮਾ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ Comments Off on ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾਵਾਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸੋਨ ਤਗ਼ਮੇ ਜਿੱਤੇ

Both comments and pings are currently closed.