ਮਹਿਲਾ ਆਗੂ ਨੇ ਨੇਤਰਹੀਣ ਪਿਓ-ਪੁੱਤ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ Posted On February - 20 - 2020

ਮਾਨਸਾ, 19 ਫਰਵਰੀ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਮਨੋਜ ਬਾਲਾ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਸਹਾਰਨਾ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਆਹਰੇ ਦੋ ਪਿਓ-ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਜ਼ਰਗ ਮਾਤਾ ਜਸਮੇਲ ਕੌਰ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 1000 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਜੇਬ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ ਭਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਕੱਠੀ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਸਹਾਰਨਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਗਏ ਤਾਂ ਉਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਮਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੁਜ਼ਰਗ ਪਿਤਾ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਮਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੁਜ਼ਰਗ ਮਾਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪਿਓ-ਪੁੱਤ ਸਮੇਤ ਬੁਜ਼ਰਗ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਪਰ ਇਕੱਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਰਾਸ਼ਨ-ਪਾਣੀ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮਾਲਵਾ

