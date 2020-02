ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਸਮਾਗਮ

ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਸਮਾਗਮ Posted On February - 22 - 2020 ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 21 ਫਰਵਰੀ

ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਰ ਸ਼ਿਵਾਲਾ ਭਾਈਆਂ, ਸ੍ਰੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਮੰਦਰ ਮੋਹਨ ਨਗਰ, ਸ਼ਿਵਾਲਾ ਮਹਾਦੇਵ ਮੰਦਰ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਰੋਡ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਰ ਸੁੱਕਾ ਤਲਾਬ ਚੁੰਗੀ ਮੰਦਰ ਆਦਿ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਤਾਂਤਾ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਿਵ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਅਤੇ ਬਹੇੜਾ ਅਤੇ ਫਲ ਫਰੂਟ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਜਨ ਗਾਇਣ ਕੀਤੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਪੱਛਮੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸ਼ਿਵਾਲਾ ਭਾਈਆਂ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਲਈ 21 ਲੱਖ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਧਾਰੀਵਾਲ(ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਪਸਨਾਵਾਲ):

ਮਹਾਂਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਮੌਕੇ ਬਾਬਾ ਮੋਨੀ ਮੰਦਿਰ ਧਾਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਘੋੜ ਸਵਾਰ, ਬੈਂਡ ਵਾਜੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਕਲਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਸਨ।

ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ (ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਜਾਗੋਵਾਲ): ਸ਼ਿਵਾਲਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਗਮੋਹਨ ਝਾਅ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਗ ਮੰਡੀ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਦਿਸਿਆ ਯਾਤਰਾ ਅਰੰਭ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਵਾਲਾ ਮੰਦਰ, ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਰ, ਰਾਮ ਮੰਦਰ, ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਨਾਥ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਵਾਪਸ ਨਾਗ ਮੰਡੀ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਸਵਾਗਤੀ ਗੇਟ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਟਾਲਾ (ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ): ਨੇੜਲੇ ਸ੍ਰੀ ਅਚਲੇਸ਼ਵਰ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੋਵੇਂ ਦਿਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਅਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਚਲੇਸ਼ਵਰ ਧਾਮ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੱਟੀ (ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ): ਹਰਿ ਹਰ ਰੋਹੀ ਮੰਦਰ ਪੱਟੀ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ । ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਭਰਵਾਲ ਬਤੋਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਪਹੁੰਚੇ।

ਕਾਦੀਆਂ( ਮਕਬੂਲ ਅਹਿਮਦ): ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਮੰਦਿਰਾਂ ਚ ਤਾਂਤਾ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਪਿੰਡ ਸਾਹੋਵਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ।

