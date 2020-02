ਮਹਾਂ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ

ਮਹਾਂ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ Posted On February - 20 - 2020 ਰਾਜਨ ਮਾਨ

ਮਜੀਠਾ, 19 ਫਰਵਰੀ

ਮਹਾਂ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮਜੀਠਾ ਵਿਖੇ ਯੋਗੀ ਦਿਆਲ ਨਾਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਇਹ ਸ਼ੌਭਾ ਯਾਤਰਾ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਬਰਾਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਾਲਾ ਮੰਦਰ ਮਜੀਠਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਮਜੀਠਾ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਸਥਿਤ ਭੱਠੇ ’ਤੇ ਬਣੇ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਵਾਪਸ ਸ਼ਿਵਾਲਾ ਮੰਦਰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਕਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੱਠੇ ਵਾਲੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਪੁੱਜਣ ’ਤੇ ਭੱਠੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਕੇਵਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹੇੜ੍ਹ, ਲੱਕੀ ਕਹੇੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਕਵਾਨ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਾਟ ਮੰਡਲੀ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਅਤੇ ਮਾਂ ਪਾਰਵਤੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਲਾ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਜੀਠਾ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਬੜੀ ਧੂਮ ਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਕੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ, ਤਰੁਨ ਕੁਮਾਰ ਅਬਰੋਲ, ਦੁਰਗਾ ਦਾਸ, ਸਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਠ, ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੋਕਲ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਨਈਅਰ, ਅਜੈ ਚੋਪੜਾ, ਬਿੱਲਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆ, ਕੇਵਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹੇੜ੍ਹ, ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਪੰਡਤ ਦਾਊ ਦਿਆਲ, ਪੰਡਤ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਪੰਡਤ ਵਿਨੋਧ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਭਗਤ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਮਾਝਾ-ਦੋਆਬਾ

