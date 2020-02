ਮਲਵਈ ਗਿੱਧੇ ਦੀਆਂ ਧਮਾਲਾਂ ਨੇ ਝੂਮਣ ਲਾਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ Posted On February - 10 - 2020 ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਫ਼ਰਵਰੀ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱਕ ਟਰੱਸਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਨਬੀਟੀ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੁਸਤਕ ਮੇਲਾ ਅੱਜ ਮਲਵਈ ਗਿੱਧੇ ਦੇ ਧੂਮ ਧੜੱਕੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ 71 ਪਬਲਿਸ਼ਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਾਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੇਲਾ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਮੁੱਕਿਆ ਕਿ ਐੱਨਬੀਟੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਮੇਲਾ ਲਗਾਵੇ। ਅੱਜ ਮੇਲੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਮਲਵਈ ਗਿੱਧੇ ਦੀ ਵਧੀਆ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਨਾਚ ‘ਮਲਵਈ ਗਿੱਧਾ’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੇਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੀਯੂ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ। ਇਸ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਲਗਪਗ 30 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ 8 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੇਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਲਈ ਡਿਸਕਾਉਂਟ ਉਤੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੀਯੂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਯੋਗਰਾਜ ਅੰਗਰੀਸ਼, ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਐਨ.ਬੀ.ਟੀ. ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਐਡੀਟਰ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੇਲੇ ਵਿਚ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੌਮੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਗਾਈ ’ਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਐੱਸਏਆਈਐੱਫ/ਸੀਆਈਐੱਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਪ੍ਰੋ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਕਾਰੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਪ੍ਰੋ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਉਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਤਤ ਹੈ। ਡੀ.ਯੂ.ਆਈ. ਪ੍ਰੋ. ਸ਼ੰਕਰਜੀ ਝਾਅ ਨੇ ਸੈਫ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰੋ. ਝਾਅ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨਵੇਂ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿਚ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਦੇ 44 ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਸੈਫ/ਸੀਆਈਐੱਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋ. ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਪ੍ਰੋ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਫ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਗੁਲਾਬ ਮੇਲਾ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਸੰਪੰਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋ. ਆਰ.ਸੀ. ਪੌਲ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਗੁਲਾਬ ਮੇਲਾ ਅੱਜ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਲੇ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 158 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਲਗਾਈ ਗਈ ਉਥੇ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਸਟਾਲਾਂ ਅਤੇ ਪੰਘੂੜਿਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੂਬ ਲੁਤਫ਼ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਨਾਈਟ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਲਮਗੀਰ ਖਾਨ, ਸ਼੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਭੰਡਾਰੀ ਅਤੇ ਅਮਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੇਲੇ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਪ੍ਰੋ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੀਯੂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਮੇਲੇ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਸ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਸੈੱਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਅਰਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾ, ਰਿਹਾਨ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਤੇ ਪਨਵ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਤੀਸਰਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਗੌਰਾਂਸ਼ ਨੇ ਪਹਿਲਾ, ਸੋਹਮ ਮਲਿਕ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਅਤੇ ਰਿਵੂਨ ਬੰਸਲ ਨੇ ਤੀਸਰਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਸੈੱਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ 1 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਅਨਾਇਆ ਨੇ ਪਹਿਲਾ, ਯਾਸ਼ਵੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਅਤੇ ਭਵਨੂਰ ਕੌਰ ਨੇ ਤੀਸਰਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਮਰ ਵਰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਨਿਆ ਨੇ ਪਹਿਲਾ, ਅਵਲੀਨ ਕੌਰ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਅਤੇ ਜ਼ਾਰਾ ਜੈਨ ਨੇ ਤੀਸਰਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ।

