ਮਲਬਾ ਹਟਾ ਕੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲਗਾਈ Posted On February - 29 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਬਠਿੰਡਾ, 28 ਫਰਵਰੀ

ਇਥੋਂ ਦੀ ਧੋਬੀਆਣਾ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਢਾਹ-ਢੁਆਈ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅੱਜ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਢਾਹੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਮਲਬਾ ਹਟਾ ਕੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਘਬਰਾਏ ਟੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ। ਬਸਤੀ ਦੇ ਪੀੜਤ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ, ਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਡੀਏ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੁੱਜੀ ਪੁਲੀਸ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੱਛੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਗਰ ਤੱਕ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਬਗ਼ਲ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਡੀਏ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਫ਼ੇਜ਼ 3 ਦੇ ਫੇਜ਼-1 ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਥਾਣਾ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਡੀਏ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਦੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲੇਬਰ ਤੋਂ ਸਾਮਾਨ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਪਿਆ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਡੀਏ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ’ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।

