ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਮੱਠੀ ਪਈ

ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਮੱਠੀ ਪਈ Posted On February - 2 - 2020 ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਮੁਕੇਰੀਆਂ, 1 ਫਰਵਰੀ

ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਕਥਿਤ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੀਬ 9 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਸੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨਾ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਐੱਸਐੱਮਓ ਨੂੰ ਮੁੜ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐੱਸਐੱਮਓ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਹੋਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਮੂਲ ਤਾਇਨਾਤੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬੁੱਢਾਬੜ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਬੰਧਿਤ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਕਤ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਹੰਦਵਾਲ ਦੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਪਰੈਲ 2019 ਦੌਰਾਨ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਓਪੀਡੀ ’ਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਵਾਏ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ 1300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਤਿੰਨ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਤੇ ਫਾਈਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਦੀ ਓਪੀਡੀ ਵਾਲੀ ਸਲਿੱਪ ਵੀ ਉਥੇ ਰੱਖ ਲਈ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਮਓ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੀ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਐੱਸਐੱਮਓ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਮੁੜ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ: ਐੱਸਐੱਮਓ

ਐੱਸਐੱਮਓ ਡਾ. ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਮੁੜ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਜਾਂਚ ਤੁਰੰਤ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਹੋਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

