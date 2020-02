ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਮਾਮਲਾ: ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਛਾਪੇ

ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਮਾਮਲਾ: ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਛਾਪੇ Posted On February - 29 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਪੰਚਕੂਲਾ, 28 ਫਰਵਰੀ

ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਨ ਲਈ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 8000 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਡਾਕਟਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਮੁਬਾਈਲ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸੈਕਟਰ-16 ਸਥਿਤ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ, ਪਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਉਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਮਹਿਲਾ ਆਯੋਗ ਦੀ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੀਤੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਜਸਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਸੋਸਲ ਮੀਡਿਆ ’ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਵੀਡਿਓ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਭਰੂਣ ਨੂੰ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੇ ਕਾਲੇ ਲਿਫ਼ਾਫੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਗਟਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਭਰੂਣ ਉਹ ਆਪ ਲਿਫ਼ਾਫੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇਵੇਗੀ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਐਮਟੀਪੀ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੀਕੇ ਅਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

