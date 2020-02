ਭਗਵਾਨ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸਮਾਪਤ Posted On February - 28 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਘਨੌਰ, 27 ਫਰਵਰੀ

ਉੱਘੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਹਰਪਾਲਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰੰਭਿਆ ਮਰਨ ਵਰਤ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਰਾਜਪੁਰਾ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਜੂਸ ਦਾ ਗਿਲਾਸ ਪਿਲਾ ਕੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਖੁਲਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ, ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ 17 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਦਫਤਰ ਘਨੌਰ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟਹਿਲਪੁਰਾ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜੀ ਗੁਰਨਾਂ, ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਮੀਂਹਾ ਸਿੰਘ ਮੰਡੌਲੀ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਮੀ ਕਲਾਂ, ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਕੁਥਾ ਖੇੜੀ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਲੋਚਮਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰਪਾਲਪੁਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

