ਬੱਸ ਤੇ ਟਰੱਕ ਦੀ ਟੱਕਰ; ਸਵਾਰੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
February - 20 - 2020 ਮਿਹਰ ਸਿੰਘ

ਕੁਰਾਲੀ, 19 ਫਰਵਰੀ

ਕੁਰਾਲੀ ਦੇ ਮੇਨ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੜਕਸਾਰ ਵਾਪਰੇ ਹਾਦਸੇ ਕਾਰਨ ਹਿਮਾਚਲ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਕਈ ਦਰਜਨ ਸਵਾਰੀਆਂ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਕਾਰਨ ਟਰੱਕ ਤੇ ਬੱਸ ਦੋਵੇਂ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਹਾਦਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੇਨ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੇਜ਼ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਿਆ।

ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟਾਂ ਵਾਲੇ ਮੇਨ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਸੀਸਵਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਟਰੱਕ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਚੌਕ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਟੱਕਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਰੂਪਨਗਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਬੱਸ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਰਾਲੀ ਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟਾਂ ਵਾਲੇ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਇਆ ਟਰੱਕ ਚੌਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਰੁਕ ਗਿਆ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬੱਸ ਦੇ ਚਾਲਕ ਨੇ ਬੱਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਹਾਦਸੇ ਮਗਰੋਂ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਾਰੇ ਮੁਸਾਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ

ਡੇਰਾਬੱਸੀ (ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ): ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਅੰਬਾਲਾ ਸੜਕ ’ਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰਖਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੌਲਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਨ ਰੋਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਿਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੀਜੀਆਈ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲੀਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਸਕੇ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਪੈਂਟ ਤੇ ਚੈੱਕਦਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।

