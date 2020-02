ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਗਰ ’ਚ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ Posted On February - 6 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਰੂਪਨਗਰ, 5 ਫਰਵਰੀ

ਰੂਪਨਗਰ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਲਾਈਨ ਨੇੜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਗਰ ਵਿਚ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਗ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਲਾਕਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਲੋਦੀਮਾਜਰਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੂਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਕੋਲ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੂਪਨਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਚਾਰ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਹੈ ਉਹ ਕਚਿਹਰੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ, ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਸਬਿਆਂ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧੱਕਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਗ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਪਟਨ ਮੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਪੁਰਖਾਲੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਚੱਕਢੇਰਾ, ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਘਨੌਲੀ ਤੇ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

