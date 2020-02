ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ Posted On February - 7 - 2020 ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸੋਢੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਫਰਵਰੀ

ਯੂਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਸੀਟ ’ਤੇ ਬੈਲਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੀਟ ’ਤੇ ਬੈਲਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਚਲਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੀਟ ਬੈਲਟਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਬੈਲਟਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਹਰ ਸੀਟ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਸਟਾਫ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਸਟਾਪ ’ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਟ ਬੈਲਟਾਂ ਲਾਹਣੀਆਂ ਵੀ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਬੱਸ ਵਿਚ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਵਾਧੂ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਕ ਹੋਰ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਿਰਫ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਹੀ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਸਪੀਡ ਗਵਰਨਰ ਲਗਾ ਕੇ ਗਤੀ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਨੇ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਫੀਸ

ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ 75 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚ ਅਨੁਸਾਰ ਫੀਸਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ 50 ਤੋਂ 52 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੀਸ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੱਸ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸੀਟ ਬੈਲਟਾਂ ਬਾਰੇ ਰੇਟ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਬੱਸ ਫੀਸਾਂ (ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ) ਸੰਭਾਵਿਤ ਬੱਸ ਫੀਸਾਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ 1300-1400 2100-2200 ਰੁਪਏ

ਮੁਹਾਲੀ ਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀਆਂ 1400-1700 2200-2300 ਰੁਪਏ

