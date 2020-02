ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਔਖੇ Posted On February - 13 - 2020 ਸ਼ਗਨ ਕਟਾਰੀਆ

ਜੈਤੋ, 12 ਫਰਵਰੀ

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪਿੰਡ ਰੋੜੀਕਪੂਰਾ ਵਿਚਲੀ ਸ਼ਾਖ਼ਾ ’ਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਕ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖਤਾਧਾਰਕਾਂਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਸ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਬੁਢਾਪਾ ਅਤੇ ਅੰਗਹੀਣ ਪੈਨਸ਼ਨਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਾਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਅੱਧਪੜ੍ਹ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਾਊਚਰ ਭਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ’ਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਹੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਣਹੋਣੀ ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਿਤਾਇਆ। ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਹੱਲ: ਮੈਨੇਜਰ

ਸ਼ਾਖ਼ਾ ਮੈਨੇਜਰ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਸੂਤਾ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਹਨ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਦ-ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ’ਤੇ ਗਿਆ ਇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਗਾਹਕ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੀਅ-ਜਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ ’ਚ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਜੈਤੋ: ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫ਼ੋਰਮ ਆਫ਼ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਇਥੇ ਬਿਸ਼ਨੰਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਸਥਿਤ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬਰਾਂਚ ਅੱਗੇ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਸਟਾਫ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਗੇਟ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ੋਨਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 2017 ਤੋਂ ਲਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫ਼ੋਰਮ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦਰਜਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਜੈਤੋ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ’ਚ ਧੱਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ’ਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਥੋਪੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਵਤਾਰ ਬਬਲੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਈਬੀਏ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫ਼ੋਰਮ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ 31 ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮਾਲਵਾ

