ਬੇਲਾ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਖੇਡ ਮੇਲਾ Posted On February - 29 - 2020

ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, 28 ਫਰਵਰੀ

ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਾਲਜ ਬੇਲਾ ਵਿਚ 46ਵਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਖੇਡ ਮੇਲਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਕਾਲਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸਕੀ ਨੇ ਪਰੇਡ ਤੋਂ ਸਲਾਮੀ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਵਿਸਕੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪ੍ਰੋ. ਸੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੌੜਾਂ, ਸ਼ਾਟਪੁੱਟ, ਡਿਸਕਸ ਥਰੋ, ਲੰਮੀ ਛਾਲ, ਰੱਸਾ-ਕਸ਼ੀ, ਤਿੰਨ ਟੰਗੜੀ ਦੌੜ ਅਦਿ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਰੱਸਾ-ਕਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਤਰ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਲਾਬਲੇ (ਲੜਕੀਆਂ) ਵਿੱਚ ਕਾਮਰਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਇਓਟੈੱਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਸਾ ਖਿਚਾਈ ਦੇ ਮੁਲਾਬਲੇ (ਲੜਕਿਆਂ) ਵਿੱਚ ਆਰਟਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਕਾਮਰਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਕਾਲਜ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਲਾਸ ਬੀਏ ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ ਬੈਸਟ ਅਥਲੀਟ ਲੜਕਾ ਅਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਕਲਾਸ ਬੀਸੀਏ ਭਾਗ ਦੂਜਾ ਬੈਸਟ ਅਥਲੀਟ ਲੜਕੀ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਸ਼ਾਹੀ, ਡਾ. ਮਮਤਾ ਅਰੋੜਾ, ਡਾ. ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।a

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

