ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਮਕੈਨਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਮਕੈਨਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ Posted On February - 3 - 2020 ਪੱਤਰ ਪੇ੍ਰਕ

ਝੁਨੀਰ, 2 ਫਰਵਰੀ

ਬੀਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈ ਰਹੀ ਠੰਢ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਛੋਟੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦੇ ਮਕੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਪਤਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਗੰਗਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੰਢ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੱਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤਕ ਭਰਨੇ ਔਖੇ ਹਨ। ਕਸਬਾ ਝੁਨੀਰ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਿਸਤਰੀ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਖ਼ਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਸਬੇ ਦੇ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਉਧਾਰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮੰਦੀ ਛਾ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮੱਧ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਰੋਟੀ ਲਈ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹਨ।

ਮਾਲਵਾ Comments Off on ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਮਕੈਨਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ

Both comments and pings are currently closed.