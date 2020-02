ਬੁਰਜ ਹਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਮੀਟਿੰਗ Posted On February - 24 - 2020 ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

ਮਾਨਸਾ, 23 ਫਰਵਰੀ

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਡਕੌਂਦਾ) ਵੱਲੋਂ ਨੇੜੇਲੇ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਹਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਦਿਆਂ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕੋਟਕ ਬੈਂਕ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਕਲੀਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ,ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਬਣਦੀ ਸਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀਬਾਘਾ ਅਤੇ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਿਮਟ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਫਰਵਰੀ-2019 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਕੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 23 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਲਗਪਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਬੈਂਕ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਨਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਮਾਲਵਾ Comments Off on ਬੁਰਜ ਹਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਮੀਟਿੰਗ

Both comments and pings are currently closed.