ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੀਐੱਸਯੂ ਠੁੱਲੀਵਾਲ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਚੁਣੀ Posted On February - 28 - 2020 ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ

ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ, 27 ਫਰਵਰੀ

ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਠੁੱਲੀਵਾਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸਕੱਤਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਤੇ ਭਰਵੀਂ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੀਤੀ ਚੋਣ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੁਹਾਣਕੇ, ਸਕੱਤਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੁਰੜ, ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰਮ ਅਤੇ ਖਜਾਨਚੀ ਸਲੀਮ ਮੁਹੰਮਦ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਚੁਣੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਬ ਯੁਨਿਟ ਬਰੇਟਾ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਬਰੇਟਾ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬਰੇਟਾ ਦੀ ਚੋਣ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ’ਚ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰਪੁਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਰਵਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਸਕੱਤਰ, ਸੋਨੀ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖਜਾਨਚੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਸਮਾਲਸਰ ’ਚ ਹੋਇਆ ਚੋਣ ਇਜਲਾਸ ਸਮਾਲਸਰ(ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸਮਾਲਸਰ ਦਾ ਚੋਣ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਜਲੌਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਸਕੱਤਰ, ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘਾਰੂ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਚੁਣੇ ਗਏ।

