ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਰੇਲਵੇ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ Posted On February - 11 - 2020 ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਚਾਨਾ

ਫਗਵਾੜਾ, 10 ਫਰਵਰੀ

ਅੱਜ ਫਗਵਾੜਾ-ਜਲੰਧਰ ਰੇਲਵੇ ਲਾਇਨਾਂ ’ਤੇ ਪਿੰਡ ਸਪਰੋੜ ਲਾਗੇ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਤਾਰ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੀਆਂ।

ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਜੋਂ ਜਲੰਧਰ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਵੰਦੇਭਾਰਤ ਟ੍ਰੇਨ 25 ਮਿੰਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ 20 ਮਿੰਟ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਸਵਾ ਨੌਂ ਵਜੇ ਇਹ ਤਾਰ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰੇਲਵੇ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜੱਦੋ-ਜ਼ਹਿਦ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਟਰੈਕ ’ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪੌਣੇ ਇੱਕ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਮ ਵਾਂਗ ਬਹਾਲ ਹੋਈ।

ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਿੱਲੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੋ ਘੰਟੇ ਜਲੰਧਰ ਰੁਕੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵੀ 45 ਮਿੰਟ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਯਾਤਰੀ ਬੈਠੇ ਗੱਡੀ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਗੁਰਾਇਆ, ਮੋਰੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਫਿਲੌਰ, ਵੰਦੇਮਾਤਰਮ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸਵਰਾਜ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਗੁਰਾਇਆ, ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਗੁਰਾਇਆ, ਅਰਚਨਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਫਿਲੌਰ, ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਲਾਡੋਵਾਲ, ਸ਼ਾਨ-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅਮਰਪਾਲੀ ਨੂੰ ਗੁਰਾਇਆ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ।

