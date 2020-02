ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ Posted On February - 16 - 2020 ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ

ਪਟਿਆਲਾ, 15 ਫਰਵਰੀ

ਬਿਜਲੀ ਸਬੰਧੀ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹਲਕਾ ਸਨੌਰ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ’ਚ 2.86 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਬਿਜਲੀ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਿਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਏ ਹਨ।

ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਕੇ 4300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲੋਂ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਹਾਰ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਮਿਲੀ ਗਤ ਕਰਕੇ 4300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ।

ਪਟਿਆਲਾ-ਸੰਗਰੂਰ

