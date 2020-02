ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਕਿਨਾਰੇ ਖੁਰਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ

ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਕਿਨਾਰੇ ਖੁਰਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ Posted On February - 1 - 2020 ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਮੁਕੇਰੀਆਂ, 31 ਜਨਵਰੀ

ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਦਰਿਆ ਬੁਰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਖੋਰਾ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਕਿਨਾਰੇ ਵਸੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਹੜ ਰੋਕੂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ 5.92 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐੱਸਡੀਐਮ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮਿਆਣੀ ਮਲਾਹਾ ਨੇੜੇ ਰੁੜ੍ਹ ਰਹੀ ਉਪਜਾਊ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਟੱਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਪਿੰਡ ਮੋਤਲਾ ਤੋਂ ਹਲੇੜ ਜਨਾਰਧਨ ਵਿਚ ਸਟੱਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 1.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਪੱਤਣ ਵਿਖੇ ਸਟੱਡਾਂ ਲਈ 1.10 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਪੱਤਣ ਵਿਚ ਸਟੱਡਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ 40 ਲੱਖ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਸਰ ਡਰੇਨ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ 10 ਲੱਖ, ਟਾਂਡਾ ਰਾਮ ਸਹਾਏ ਡਰੇਨ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੌਲੀ ਨੇੜੇ ਸਟੱਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 1.20 ਕਰੋੜ, ਪਿੰਡ ਹਿੰਮਤਪੁਰ ਧਨੋਆ ਵਿਚ ਸਟੱਡਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਟੱਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਚੱਕਵਾਲ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸਪੱਰ੍ਹ ਬੰਨਣ ਅਤੇ ਸਟੱਡਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਾਂਟ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਰੁੜ੍ਹ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

