ਪੰਚਕੂਲਾ, 4 ਫਰਵਰੀ

ਮੋਰਨੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਛੋਟਾ ਤਿਰਲੋਕਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਇੱਕ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਲਕਸ਼ੈ ਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਇਮ ਸੈੱਲ ਬਾਬੇ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਬਾਬੇ ਉੱਤੇ ਬੱਦੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਮਹਿਲਾ ਥਾਣਾ ਪੁਲੀਸ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਆਈਆਂ ਸਨ।

