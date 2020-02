ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ Posted On February - 1 - 2020 ਤਰਨ ਤਾਰਨ: ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਥੋਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲਕੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਵਲੋਂ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ| ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੈਰਾਗਮਈ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ| ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਗਰੁਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਸਨ| -ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਮਾਝਾ-ਦੋਆਬਾ Comments Off on ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ

Both comments and pings are currently closed.