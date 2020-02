ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਫੜ੍ਹ ਉੱਚੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਲਟਕਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ

ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਫੜ੍ਹ ਉੱਚੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਲਟਕਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ Posted On February - 20 - 2020 ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ

ਘੱਗਾ, 19 ਫਰਵਰੀ

ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਸਿਰ ਉਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਸਤ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 3 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੰਡੀ ਦਾ ਫੜ੍ਹ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਅਜੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਲੈਵਲਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਖੜਵੰਜਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਵਾਟਰਵੈਲਜ਼ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸਿਰੇ ਲੱਗਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਦੀ ਮੌਨਸੂਨ ’ਚ ਘਗਰ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ ਮੰਡੀ ’ਚ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਮੰਡੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਗਰੋਂ ਮੰਡੀ ਲਈ 77 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਰਾਂਟ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ’ਚ ਫਸਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ੈੱਡ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪਾਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਮੰਡੀ ਦਾ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਮਹਿਜ ਬਿਆਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਤੇ ਇਸ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਫਸਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਟਾਇਲਟਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਣੇ ਡਰੇਨੇਜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਰਾਮ ਘਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ’ਚ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫੜਾਂ ਉਤੇ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਖੜਵੰਜਾ ਲੱਗਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਲਾਈਟਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਤਾਰਾਂ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮੰਡੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

