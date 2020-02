ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ-ਭਗਤਾ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਖੂਨੀ ਮਾਰਗ Posted On February - 10 - 2020 ਯਸ਼ ਚਟਾਨੀ

ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ, 9 ਫਰਵਰੀ ਬਠਿੰਡਾ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਉਪਰ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਸਥਾਨਕ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ- ਭਗਤਾ-ਨਥਾਣਾ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਨੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕੰਡੇ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਰਗ ਦਾ ਨਾਂ ਰਾਜ ਤੋਂ ਖੂਨੀ ਮਾਰਗ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡੂੰਘੇ ਟੋਇਆਂ ਨਾਲ ਲਥਪਥ ਹੋਈ ਵੀਹ ਕਿਲੋ ਮੀਟਰ ਵਾਲੇ ਭਗਤਾ ਭਾਈ ਤੱਕ ਦੇ ਟੋਟੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੱਚੀ ਪਹੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੜਕ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੋਂ ਉਖੜੀ ਪਈ ਇਸ ਸੜਕ ਉਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ-ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਇਆ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਅਸੰਭਵ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਟੋਇਆਂ ਦੀ ਜਿਸ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਆਰਜ਼ੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਮਿੱਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚਾਲਕ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀ ਮਿੱਟੀ ਅਸਰ ਹੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ, ਭਗਤਾ ਭਾਈ ਤੱਕ ਦਾ ਇਕ ਕਿਲੋ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਟੋਇਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਉਪਰ ਪੈਂਦੇ 7 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਕਲੱਬਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੰਭਲੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਡੰਗ ਟਪਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਚਨੂੰਵਾਲਾ, ਸੰਗਤਪੁਰਾ, ਕੋਟਲਾ, ਥਰਾਜ ਅਤੇ ਢਿੱਲਵਾਂ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਮੂਹਰੇ ਦੁਹਾਈਆਂ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਉਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੜਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਾਹਜ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੜਕ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਅਰਜੋਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੜਕ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗਾ।

ਮਾਲਵਾ Comments Off on ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ-ਭਗਤਾ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਖੂਨੀ ਮਾਰਗ

Both comments and pings are currently closed.