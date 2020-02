ਬਲੌਂਗੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬਘਰ ’ਚ ਸਜੇਗਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਬੁੱਤ Posted On February - 6 - 2020 ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ

ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), 5 ਫਰਵਰੀ

ਬਲੌਂਗੀ ਸਥਿਤ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਮਾਡਲ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਆਰਜ਼ੀ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਡਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਲੌਂਗੀ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਢਾਈ ਕੁ ਕਨਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਥਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ਼ ਐਂਡ ਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਰਟਿਸਟ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਬੰਧਿਤ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ 2004 ਤੋਂ 2009 ਤੱਕ ਪਿੰਡ ਲਖਨੌਰ ਵਿਚ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਗਿਆਰਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬਲੌਂਗੀ ਵਿਚ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤਬਦੀਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਪੱਕੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਣੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਡਲ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਢੇ ਕੁ ਪੰਜ ਫ਼ੁੱਟ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਇਹ ਮਾਡਲ ਬੈਠਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰਵਿੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ’ਚ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਅੱਸੀ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਹ ਮਾਡਲ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਾਡਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਲਈ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਗਰਾਂਟ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਰੋਸ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਪਰੈਲ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਆਰੰਭ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

