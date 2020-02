ਬਲੌਂਗੀ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਭਰਮਾਰ Posted On February - 17 - 2020 ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), 16 ਫਰਵਰੀ

ਇਥੋਂ ਨੇੜਲੇ ਕਸਬਾ-ਨੁਮਾ ਪਿੰਡ ਬਲੌਂਗੀ ਅਤੇ ਬਲੌਂਗੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਥਾਂ ਥਾਂ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਕੂੜਾ, ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਬਦਬੂ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੱਖੀ ਮੱਛਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਟੋਭੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਟੋਭੇ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਗੰਦਗੀ ਖਿੱਲਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਲੌਂਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਥਾਂ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਝ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਨੇੜੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗੰਦਗੀ ਪਈ ਹੈ।

ਬਲੌਂਗੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਰਾਹੁਲ ਕੁਮਾਰ, ਕੁਨਾਲ, ਨਿਤੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬੀਸੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੌਂਗੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਉਧਰ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੰਪਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ’ਚੋਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਜੇਸੀਬੀ ਅਤੇ ਟਿੱਪਰ) ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

