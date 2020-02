ਬਲਾਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰ ਭਾਦਸੋਂ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ Posted On February - 28 - 2020 ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ

ਭਾਦਸੋਂ, 27 ਫਰਵਰੀ

ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫਤਰ ਭਾਦਸੋਂ-2 ਦੇ ਮੇਨ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਲਾਕ ਭਾਦਸੋਂ-2 ਵਿੱਚ ਝੂਲਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਲਾਕ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝੂਲਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੈੱਕ ਬਲਾਕ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਲਾਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਲਾਕ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਝੂਲੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਟ ਕਰਾਈ ਗਈ। ਬੀਪੀਈਓ ਭਾਦਸੋਂ-2 ਦੀ, ਫ਼ਰਮ ਨਾਲ਼ ਮਿਲਕੇ ਬਣਾਈ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬਲਾਕ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ-ਪੰਜਾਬ, ਪੜ੍ਹਾਓ ਪੰਜਾਬ ਤਹਿਤ ਏਜੰਡਾ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਕੂਲ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਝੂਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁੱਝ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਝੂਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਭਰਕੇ ਆਏ ਇਸ ਫ਼ਰਮ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚੋਂ ਭਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਤੰਤਰ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਲਾਕ ਭਾਦਸੋਂ-2 ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਅਧਿਆਪਕ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਅਫ਼ਸਰ ਬਲਕਾਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਬਲਾਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬਲਾਕ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਬਲਾਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਲਕਾਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲਾਕ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਲਾਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

