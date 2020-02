ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਮਰ ਕੱਸੀ

ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਮਰ ਕੱਸੀ Posted On February - 20 - 2020 ਰਵਿੰਦਰ ਰਵੀ

ਬਰਨਾਲਾ, 19 ਫਰਵਰੀ

ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਸੰਦੀਪ ਗੋਇਲ ਪੀਪੀਐਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਲਈ ਕਮਰ ਕੱਸ ਲਈ ਹੈ। ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਸੰਦੀਪ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਰ ਦੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਬਤ ਸੁਝਾਅ ਲਏ, ਉਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਜ਼ਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਸਪੀ (ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ) ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਤੇ ਐਸਪੀ (ਐਚ) ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸਐਸਪੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲਾ ਗੇਟ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲੀਸ ਟੀਮਾਂ ਤਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਹੀ, ਬਲਕਿ ਮੰਦਿਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋ ਵੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਐਡਰੈਸ ਸਿਸਟਮ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹੰਢਿਆਇਆ ਤੇ ਫਰਵਾਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱੱਚ ਟਰੈਕਟ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਆਉਂਦੀ ਟਰੈਫਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ।

ਮਾਲਵਾ Comments Off on ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਮਰ ਕੱਸੀ

Both comments and pings are currently closed.