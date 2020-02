ਬਨੂੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅਰੂਮਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਿਰ੍ਹੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹੀ

ਬਨੂੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅਰੂਮਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਿਰ੍ਹੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹੀ Posted On February - 8 - 2020 ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਿੱਲਾ

ਬਨੂੜ, 7 ਫਰਵਰੀ

ਬਨੂੜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਨੇੜਲੇ ਅੱਠ ਸ਼ੋਅਰੂਮਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਹਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਬਨੂੜ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਬੋਲੀ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਖੁੱਲੀ ਬੋਲੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਬੰਧਿਤ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਟੈਂਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਲੋਨ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਸਟਾਲ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬੋਲੀਕਾਰ ਨੇ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋ ਲੱਖ ਦੀ ਸਕਿੳਰਿਟੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੋਲੀਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੌਂਸਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੋਲੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 16 ਗੁਣਾ 66 (117 ਵਰਗ ਗਜ਼) ਦੇ ਅੱਠ ਸ਼ੋਅ ਰੂਮ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਦੋ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਅ ਰੂਮਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਸੀ। ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਘਟਾਕੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖੁੱਲੀ ਨਿਲਾਮੀ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਦੀ ਵੀ ਕਰਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਟੜਾ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਕਰੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਤੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਬੋਲੀ ਲਈ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੋ ਲੱਖ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ। ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਡੀਕ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਬੋਲੀਕਾਰ ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਕੌਂਸਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਬੇਰੰਗ ਪਰਤ ਗਏ। , ਹੋਰ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ: ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਬਨੂੜ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਈਓ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬੋਲੀਕਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਬੰਧਤ ਸਾਈਟ ਦੀ ਬੋਲੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

