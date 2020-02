ਬਨੂੜ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਸ Posted On February - 25 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਬਨੂੜ, 24 ਫਰਵਰੀ

ਰਾਜਪੁਰਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਬਨੂੜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਨਿਕਾਸੀ ਨਾਲੇ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਬਨੂੜ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਮ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ-11 ਤੇ 12 ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੇਡੀਅਮ ਅਤੇ ਜੰਝ੍ਹ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਨੂੜ ਦੇ ਤੀਹ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਡਾਕਟਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਇਨਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਲਕੇ ਦੇ 94 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ 5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪੁਰਾ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੇਲਵੇ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨਲਾਸ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ‘ਮੁਹਾਲੀ-ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ’ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਨੂੜ ਤੇ 28 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਜਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

