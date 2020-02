ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਸੁਖਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਣਿਆ ਜੱਜ Posted On February - 16 - 2020 ਮਨੋਜ ਸ਼ਰਮਾ

ਬਠਿੰਡਾ, 15 ਫਰਵਰੀ

ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜੱਜ ਬਣ ਕੇ ਵੱਡੀ ਮੱਲ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਧੂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸੇਂਟ ਜੇਵੀਅਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਹੇ ਸੁਖਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਜੁਡਸੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਏ ਨਤੀਜੇ ਵਿਚ ਛੇਵਾਂ ਰੈਂਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਸੰਗਤ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਪਿੰਡ ਸੁਖਮਨਦੀਪ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ’ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਖੀਵਾ ਹੈ। ਸੁਖਮਨਦੀਪ ਨੇ 2017 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੁਖਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਮਾਤਾ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਪਿਤਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੀਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਸ ਸੁਖਮਨਦੀਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਵੇਗਾ।

ਮਾਲਵਾ

