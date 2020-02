ਬਠਲਾਣਾ ’ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ Posted On February - 8 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਬਨੂੜ, 7 ਫਰਵਰੀ

ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਸੁਧਾਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਠਲਾਣਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ 200 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ 60 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਤੇ 12 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਐਕਸਰੇਅ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਕੈਂਪ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੁਰਾਲੀ ਨੇ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ 44 ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਮਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੀਐੱਚਸੀ ਘੜੂਆਂ ਦੀ ਐੱਸਐੱਮਓ ਡਾ ਕੁਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗਲੋਬਲ ਕੈਂਸਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਡਾ ਐਸਐਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਂਸਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਲਾਲੜੂ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਕਮਿਊਨਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਲਾਲੜੂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਕੈਂਸਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੈਂਸਰ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਲੋਗਨ ਅਤੇ ਪੇਟਿੰਗਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੀ.ਐਚ.ਸੀ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਡਾ: ਸੁਮਿਤ ਨੇ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੁ ਕਰਵਾਇਆ। ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਓ ਡਾ: ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇਲ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਾਈਬਰ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਆਪਣੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਮਦੇਵੀ ਜਿੰਦਲ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਲਾਈਟ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸ ਬਸੌਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

