ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਦਾ ਹਮਲਾ, ਕਿਸਾਨ ਘਬਰਾਏ Posted On February - 6 - 2020

ਰਾਮਾਂ ਮੰਡੀ, 5 ਫਰਵਰੀ

ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚੋਂ ਚੱਲੇ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਟਿੱਡੀਆਂ ਪਿੰਡ ਰਾਮਸਰਾ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਰਾਮਸਰਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਡੋਗੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਦੀ ਬੀਜੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਟਿੱਡੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਛਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈ ਛਿੜਕ ਕੇ ਟਿੱਡੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਮਾਲਵਾ

