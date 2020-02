ਫਗਵਾੜਾ ’ਚ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗਰੋਹ ਕਾਬੂ Posted On February - 7 - 2020 ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਚਾਨਾ

ਫਗਵਾੜਾ, 6 ਫਰਵਰੀ

ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਲੁੱਟਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੋਹ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਕੇ 18 ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਕੇ 8 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਤਿੰਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਤਿੰਨ ਮੋਬਾਇਲ ਫ਼ੋਨ, ਗਹਿਣੇ ਆਦਿ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਮਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਵਿੱਖੇ ਐਸਪੀ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾ ’ਚ ਗਰੋਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਫਗਵਾੜਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ’ਚ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ’ਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਸੇਰੀ ਉਰਫ਼ ਸਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਜਗਜੀਤਪੁਰ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਹੈਪੀ ਵਾਸੀ ਜਗਜੀਤਪੁਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਕਿੰਦੂ ਉਰਫ਼ ਆਲੂ ਵਾਸੀ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ, ਫੁਰਮਾਨ ਉਰਫ਼ ਝੂਰੀ ਵਾਸੀ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਸੋਢੀ ਵਾਸੀ ਜਗਪਾਲਪੁਰ, ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਗੈਰੀ ਵਾਸੀ ਜਗਪਾਲਪੁਰ, ਬਾਘਾ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਬਾਘਾ ਵਾਸੀ ਜਗਜੀਤਪੁਰ, ਮੰਨੂੰ ਹਾਲ ਵਾਸੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਪਲਾਹੀ ਰੋਡ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ 18 ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਮੋਟਰਸਾਇਕਲ, ਤਿੰਨ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ, ਪੈਸੇ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਝੁਮਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

