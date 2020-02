ਪੰਡਿਤ ਰਾਓ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ Posted On February - 20 - 2020 ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ

ਪਟਿਆਲਾ, 19 ਫਰਵਰੀ

ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਪੰਡਿਤਰਾਓ ਧਰੇਨਵਰ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, 21 ਫਰਵਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾ ਕੇ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਅਤੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਲਗਵਾ ਕੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਤਾਬ ਖਰੀਦ ਕੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ।

ਪਟਿਆਲਾ-ਸੰਗਰੂਰ Comments Off on ਪੰਡਿਤ ਰਾਓ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ

Both comments and pings are currently closed.