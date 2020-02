ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਐੱਨਬੀਟੀ ਨੇ ਵੇਚੀਆਂ 4 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ Posted On February - 6 - 2020 ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਫਰਵਰੀ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱਕ ਟਰੱਸਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਸ 9 ਰੋਜ਼ਾ ਪੁਸਤਕ ਮੇਲੇ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪਾਠਕ ਅੱਪੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪਬਲਿਸ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਤੇ ਜਸਵੰਤ ਕੰਵਲ ਦੇ ਨਾਵਲ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਪਬਲਿਸ਼ਰ, ਚੇਤਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਲੋਕ ਗੀਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੇ ਸਪਤਰਿਸ਼ੀ ਆਦਿ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਟਿਵਾਣਾ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰ, ‘ਇਹੋ ਹਮਾਰਾ ਜੀਵਣਾ’ ਦੀ ਭਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਠਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ਼, ਫੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫੈਜ਼, ਸ਼ਿਵ ਬਟਾਲਵੀ ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਵਲ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਉਰਦੂ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਟਾਲਾਂ ’ਤੇ ਉਰਦੂ ਲਿਖਣ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਉਰਦੂ ਦੇ ਕੈਦੇ ਆਮ ਖਰੀਦਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਹੱਟੀ ’ਤੇ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦੀ ਖੋਜੀ ਰਚਨਾ ‘ਮਹਾਨਕੋਸ਼’ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ, ਸੁਭਾਸ਼ੀਸ਼ ਦੱਤਾ ਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਐਨ.ਬੀ.ਟੀ. ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਐਨ.ਬੀ.ਟੀ. ਹੁਣ ਤੱਕ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਵੇਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਔਸਤਨ ਸੇਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਬਣਾਇਆ: ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਪਰਿਹਾਰ

ਐਨ.ਬੀ.ਟੀ. ਦੇ ਪੁਸਤਕ ਮੇਲੇ ਵਿਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਤਾਰੀਖ ਗਵਾਚੀ ਸਦੀਆਂ ਦੀ…’ ਵਿਸ਼ੇ ਹੇਠ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਪਰਿਹਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਕ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਘਰ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਤੇ ਬੱਸ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਭਾਸ਼ ਪਰਿਹਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰਿਤਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਏਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੁਮਾਂਚਿਕ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਬਰਗਾੜੀ ਨੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਲਈ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਸਮੁੱਚੇ ਪੈਨਲ ਦਾ ਅਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਐਨ.ਬੀ.ਟੀ. ਵੱਲੋਂ ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਪੁਸਤਕ ‘ਅੰਬੇਡਕਰ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਹ ਉਤੇ’ ਰਿਲੀਜ਼

ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸਟੱਡੀ ਆਫ਼ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਐਕਸਕਲਿਯੂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਨਕਲਿਯੂਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉੱਘੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕੇਸੀ ਸੁਲੇਖ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਰੋਹ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸੀ ਸੁਲੇਖ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਅੰਬੇਡਕਰ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਹ ਉਤੇ’ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਖਰ ਵੁੰਦਰੂ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸੁਲੇਖ ਨੂੰ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ Comments Off on ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਐੱਨਬੀਟੀ ਨੇ ਵੇਚੀਆਂ 4 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ

Both comments and pings are currently closed.