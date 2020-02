ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਗੁਲਾਬ ਮੇਲਾ ਸ਼ੁਰੂ

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਗੁਲਾਬ ਮੇਲਾ ਸ਼ੁਰੂ Posted On February - 8 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਫ਼ਰਵਰੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋ. ਆਰ.ਸੀ. ਪੌਲ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਗੁਲਾਬ ਮੇਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਲੇ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਪ੍ਰੋ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡੀਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਨਸਟਰੱਕਸ਼ਨਜ਼ ਪ੍ਰੋ. ਸ਼ੰਕਰਜੀ ਝਾਅ, ਡੀਨ ਰਿਸਰਚ ਪ੍ਰੋ. ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਗਲਾ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਪ੍ਰੋ. ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡੀਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋ. ਇਮੈਨੂਅਲ ਨਾਹਰ ਆਦਿ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੁਲਾਬ ਮੇਲੇ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟਾਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ, ਕਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ-ਗੁਲਸ਼ਨ 2020 ਆਦਿ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੋ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਗੁਲਾਬ ਮੇਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੇਲੇ ਵਿਚ ਕਲਕੱਤਾ, ਸੋਲਨ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਏ ਗਏ 158 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਉਥੇ ਹੀ ਮੇਲੇ ਵਿਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਸਟਾਲਾਂ ਅਤੇ ਪੰਘੂੜੇ, ਚੰਡੋਲਾਂ ਆਦਿ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕੀਂ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੇਲੇ ਦਾ ਲੁਤਫ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਲਾਬ ਮੇਲੇ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅੰਕੁਰ ਸਕੂਲ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆ ਮੰਦਿਰ, ਰਤਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਇੰਜਨੀਅਰ ਅਤੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਇੰਜਨੀਅਰ ਅਨਿਲ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿਚ ਬੈਸਟ ਹੋਸਟਲ ਅਵਾਰਡ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵੀ ਵੰਡੇ ਗਏ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ Comments Off on ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਗੁਲਾਬ ਮੇਲਾ ਸ਼ੁਰੂ

Both comments and pings are currently closed.