ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਭਰਿਆ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 6 ਫਰਵਰੀ

ਪੀਏਯੂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਐਗਰੀ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਇਨਕੂਬੇਟਰਜ਼ ਕਨਕਲੇਵ ਨਾਂ ਹੇਠ ਖੇਤੀ ਉਦਯੋਗ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਇਸ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਪੀਏਯੂ ਕਿਸਾਨ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਰਵਾਏ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ।

ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਤਕਨੀਕੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਟਾਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੇਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬਣ ਕੇ ਖੇਤੀ ਉਦਯੋਗ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਰਾਜ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਦਲਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾ. ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਗਰੁੱਪ ਖਪਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਪੁਲ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਪਰ ਨਿਦਰੇਸ਼ਕ ਖੋਜ ਡਾ. ਕੇਐੱਸ ਥਿੰਦ ਨੇ ਖੇਤੀ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਕਿਸਾਨ ਕਲੱਬ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿਆੜ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਆਰਕੇ ਪਰਮਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਟਾਰਟ ਅਪ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੁਨੀਲ ਚਾਵਲਾ ਖੇਤੀ ਉਦਯੋਗ ਉਦਮੀ ਰਵੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੂਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸ਼ਿਵਮ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟ ਅਪ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸਿਧਾਰਥ ਸਚਦੇਵਾ ਅਤੇ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਤੋਂ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗ ਸਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਖੇਤੀ ਉਦਯੋਗ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੀਏਯੂ ਕਿਸਾਨ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਐਵਾਰਡਾਂ ‘ਚ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਐਵਾਰਡ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀ ਐਵਾਰਡ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਐਵਾਰਡ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਐਵਾਰਡ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਰਸਾਇਣ ਮੁਕਤ ਖੇਤੀ ਲਈ ਐਵਾਰਡ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਐਵਾਰਡ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ, ਸ਼ਹਿਦ ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਲਈ ਐਵਾਰਡ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਬੀਜ ਅਤੇ ਨਰਸਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਐਵਾਰਡ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਬੱਕਰੀ ਪਾਲਣ ਲਈ ਐਵਾਰਡ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ, ਸੂਰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਐਵਾਰਡ ਦਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਲਈ ਐਵਾਰਡ ਅਜੀਤ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਐਵਾਰਡ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ।

