ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਗਿਆਨੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ

ਪਟਿਆਲਾ, 24 ਫਰਵਰੀ

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਿਵਸ ਸਬੰਧੀ ਗਿਆਨੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਯਾਦਗਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ‘ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਏ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾ. ਯੋਗਰਾਜ ਅੰਗਰਿਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੈਨੇਟ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਸਬੰਧਤ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਯੋਗਰਾਜ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ-1967 ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਸੀ।

ਵਿਦਵਾਨ ਡਾ. ਯੋਗਰਾਜ ਅੰਗਰਿਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਵੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਜਦੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਾਗਤ ਪਾਸਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਚ ਸੀਮਿਤ ਅਤੇ ਅਸਮਰਥ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੌਲਿਕ ਕਾਵਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਗਿਆਨੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇੰਜਨੀਅਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

