‘ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ’ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ

ਪਟਿਆਲਾ, 20 ਫਰਵਰੀ

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਟਿਵਾਣਾ ਅਤੇ ਨਾਵਲਕਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿਘ ਕੰਵਲ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ’ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਵੀਂ ਸੱਤ ਰੋਜ਼ਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਗਈ। ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ 55 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।

ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਬੀ.ਐੱਸ. ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਪੀਡੀਆ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਡਾ. ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਿਧੀਵਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਗਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 21 ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕਾਰਜਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇੰਜ. ਚਰਨਜੀਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਰਾਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਕੋ-ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਡਾ. ਰਾਜਵੰਤ ਕੌਰ, ਡਾ. ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਅਆਪਕ ਡਾ. ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਵਿਲੀਅਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾ. ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਲੈਕਚਰ ਪਟਿਆਲਾ: ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੀਡੀਆ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਸਿਖਲਾਈ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜਾਰੀ ਸੱਤ ਰੋਜ਼ਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਵਿਲੀਅਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੂਗਲ ਰਾਹੀਂ ਖੋਜ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੋ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੰਜੀਨਅਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ‘ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸ੍ਰੋਤ’ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦਕਿ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ‘ਆਨਲਾਈਨ ਟੀਚਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਯੂ.ਕੇ. ਵਿੱਚ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਕੋਪ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਏ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਨੂੰ ਨੇ ਵੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਦਕਿ ‘ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ, ਗੂਗਲ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਡਾ. ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤਾ। ਡਾ. ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਫੌਂਟ ਕਨਵਰਟਰ, ਪੀਡੀਐੱਫ ਅਤੇ ਓ.ਸੀ.ਆਰ. ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। -ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ

